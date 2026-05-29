Недетские улики

В Кировском районном суде проходят слушания по делу экс-гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова и его первого зама Владимира Пожарова. Из дела не стали исключать ряд предметов, например изъятые наградные часы, детскую копилку, телефон дочери. Адвокат Татьяна Шилова настаивает на присутствии в деле множества ошибок и незаконно полученных доказательств, судья Дмитрий Кочетков отклоняет ходатайства. На следующей неделе гособвинение запросит сроки для подсудимых.

В Кировском районном суде продолжился процесс по делу экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. На заседании 28 мая сторона защиты озвучила ряд ходатайств об исключении из дела ряда доказательств.

Дело рассматривает судья Дмитрий Кочетков. Господина Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), что якобы нанесло ущерб предприятию. Владимир Пожаров также якобы получал премии сотрудников. Еще один эпизод вменяемой Максиму Шихалову растраты связан с арендой автомобиля на предприятие. Оба вину не признают.

Адвокат Татьяна Шилова ходатайствовала на заседании об исключении ряда протоколов осмотра предметов оперуполномоченным ФСБ по фамилии Шишкин, проведенных в 2024-2025 годах, в связи с рядом вопиющих правонарушений. По словам адвоката, к материалам оперативно-розыскных мероприятий не приложено никаких поручений или надлежаще оформленных постановлений, как того требует закон. Кроме того, в томах дела имеются протоколы изъятия вещей, проведенных еще в сентябре 2024 года, до возбуждения уголовного дела, а переданных на осмотр только через полгода.

Госпожа Шилова отметила, что 7 августа 2025 года оперуполномоченный просмотрел изъятый во время обыска мобильный телефон Максима Шихалова и рассекретил в документах пароли от портала «Госуслуги» и банковских приложений, личную переписку с женой. Суд отказал в удовлетворении ходатайств.

Также из дела он не исключил и ряд вещественных доказательств, которые «перетекли» в это дело из прежнего уголовного дела в отношении Максима Шихалова о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4), которое было прекращено в октябре 2025 года в связи с отсутствием доказательств. В этот список входят изъятые наградные часы с гравировкой, подаренные экс-губернатором Павлом Ипатовым, детская копилка с 1,2 тыс. руб. накоплений, футляр для очков, удостоверение депутата Саратовской областной думы, розовый iPhone семилетней дочери и другое.

В целом, по мнению стороны защиты, нужно исключить все доказательства, полученные в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями. «Уголовное дело по статье 160 УК РФ не выделялось в отдельное производство, как и какие-либо материалы, а было вновь возбуждено по самостоятельным основаниям. <...> Все следственные действия, которые имеют какое-либо отношение [к делу — „Ъ“], заново не проводились. Расследование по делу о растрате расследовалось двое суток»,— сообщила Татьяна Шилова.

Дмитрий Кочетков отказал стороне защиты в прошении, так как не усмотрел на это законных оснований. Также как и в случае с госконтрактами о поставках КБПА продукции для нужд Минобороны за восемь лет: они не фигурируют в обвинении, часть из них составляют гостайну, но в томах секретные документы все же присутствуют.

Отдельное ходатайство касалось документов за подписью замначальника следственного отдела по Кировскому району СУ СКР по Саратовской области Юлии Игрицкой. Она проводила обыск в доме гендиректора КБПА, допрашивала свидетелей и принимала другие решения по делу Максима Шихалова.

При этом сожитель ее матери, Игорь Лунев, работает на КБПА в должности начальника одного из отделов, что может свидетельствовать о конфликте интересов, а также о том, что Юлия Игрицкая может быть заинтересована в исходе дела. Ранее сообщалось, что следователь проводила допрос господина Шихалова по подозрению в даче взятки с его стороны, однако эти обстоятельства не подтвердились. По мнению Максима Шихалова, господин Лунев вызвал его на разговор, который записывал с помощью некоего устройства, похожего на банковскую карточку.

Также адвокат на заседании исследовала один из томов уголовного дела, в котором присутствует заявление потерпевшего Владимира Чернышкина. Вызывает странность исправления в дате, из-за чего непонятно, когда было написано это заявление — 26 сентября (в день возбуждения уголовного дела) или 16 октября. Ранее следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Этери Ковыга назвала это технической ошибкой, в том числе и то, что 26 сентября 2025 года Владимир Чернышкин признан потерпевшим, а спустя несколько недель был допрошен в качестве свидетеля.

В итоге, получив томик в руки, на 50 странице обвинительного заключения, подписанного следователем Ковыгой, согласованного ее руководителем и утверждено заместителем прокурора Саратовской области, указано, что заявление было написано господином Чернышкиным 16 октября. По словам Татьяны Шиловой, теперь все вопросы о технических ошибках и вносимых изменениях отпадают.

Кроме того, к делу приобщили переписку по электронной почте с заводом имени Серго Орджоникидзе, полученную по запросу адвокатов Владимира Пожарова. Из нее стало известно, что завод не мог увеличить мощность подаваемой электроэнергии на КБПА. «Даже если бы мы вложили деньги, то не получили бы дополнительную мощность для нового строящегося цеха»,— сообщил Владимир Пожаров.

Ранее о необходимости дополнительного источника питания для КБПА заявлял ряд свидетелей. Нехватка электричества и стала причиной, по которой завод арендовал ДГУ, фигурирующую сейчас в уголовном деле. На следующем заседании в прениях планируют выступить гособвинение и адвокат Татьяна Шилова.

Ольга Симонова