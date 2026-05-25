Дочка ГК «Кириллица» купила Луговское нефтегазовое месторождение в Саратовской области

Луговское нефтегазовое месторождение в Саратовской области выкупила дочерняя компания ГК «Кириллица» «Оил ресурс добыча». Участок будут использовать как площадку для опытно-промышленных испытаний технологий повышения нефтеотдачи пластов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Луговское месторождение расположено в Саратовской области в 25 км от Энгельса

Фото: Яндекс Карты

Площадь участка, расположенного в Энгельсском районе, составляет 11,7 кв. км. Лицензия на разведку и добычу углеводородов выдана до 2035 года. По словам представителей «Оил ресурс добыча», месторождение относится к числу зрелых нефтегазовых активов с подтвержденной историей бурения и добычи. Сообщается также, что ранее на участке уже пробурили разведочные и эксплуатационные скважины, которые подтвердили наличие притоков газа и нефти.

Первую разведочную скважину на девонские залежи планируют построить до конца этого года. Также до окончания 2026-го компания пробурит 6 эксплуатационных скважин и планирует выйти на этап промышленной добычи. Испытания на Луговском месторождении начнутся осенью этого года.

ГК «Кириллица» — российская группа компаний, которая занимается оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами, нефтесервисом, а также реализует проекты в сфере АПК, внутрироссийской и международной логистики, редкоземельных металлов и наукоемкого машиностроения. Генеральным директором является Семен Гарагуль.

