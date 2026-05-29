На вес чугуна

Сергей Данилов осужден за действия, которые совершал как и.о. директора «Водоканала»

Фото: Администрация Марксовского района Сергей Данилов осужден за действия, которые совершал как и.о. директора «Водоканала»

Свердловский районный суд Белгорода отказал прокуратуре в иске к экс- и.о. директора марксовского ООО «Водоканал» Сергею Данилову. Прокурор требовал взыскать с него почти 4,5 млн руб. за порчу муниципальной канализации, за которую бывший руководитель был осужден.

С весны 2020 года по июль 2021 года по распоряжению 51-летнего менеджера Сергея Данилова в городе заменили чугунные трубы на полиэтиленовые. Демонтированные старые коммуникации он отдал ООО «Дена» в счет оплаты за работу. Эта замена привела к ущербу для муниципалитета на сумму более 4 млн руб., установил суд. Новые трубы оказались не такими качественными, что ухудшило работу канализации и испортило деловую репутацию организации. Против руководителя возбудили уголовное дело.

В декабре 2024 года суд признал Сергея Данилова виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Управляя коммерческой структурой, фигурант умышленно пошел против ее интересов, ради выгоды подрядчика, установил суд. Действия нанесли вред администрации Марксовского района и местным жителям на сумму около 4,5 млн руб., а также подорвали надежность канализации и охрану водных ресурсов от стоков, гласил приговор. Данилов согласился с обвинением и полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих причин и данные о его личности, назначив наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства ежемесячно.

Позже этот приговор вступил в силу и стал обязательным для гражданского суда. Прокурор, опираясь на него, потребовал взыскать с Сергея Данилова ущерб. Но суд в Белгороде в апреле 2026 года посмотрел на дело иначе. Он объяснил, что вред причинен работником при исполнении трудовых обязанностей, значит по закону отвечает работодатель — компания ООО «Водоканал». Эта компания до сих пор существует и работает, поэтому суд отказал во взыскании ущерба с самого Сергея Данилова. Прокурор мог бы заменить ответчика на компанию, но отказался это делать. Решение пока не обжаловано.

Никита Маркелов