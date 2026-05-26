Росимущество судится с управляющей компанией отелей Marton в Волгограде

Сеть отелей Marton в Волгограде, фигурирующая в деле изъятия активов экс-судьи ВС РФ Виктора Момотова, возобновила свою работу вопреки решению суда. Выяснилось, что Росимущество с конца апреля добивается выселения ООО «Территориальное отельное управление» из гостиниц, сообщает «Блокнот Волгоград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отели Marton в Волгограде работают, несмотря на обеспечительные меры Росимущества

Фото: Яндекс Карты Отели Marton в Волгограде работают, несмотря на обеспечительные меры Росимущества

Фото: Яндекс Карты

В Волгоградском управлении Росимущества заявили, что 27 апреля 2026 года ведомство подало иск к ООО о понуждении к освобождению федерального имущества. Кроме того, 8 мая были введены обеспечительные меры в виде запрета «Территориальному отельному управлению» эксплуатировать недвижимость (отели Marton).

Также в судебном определении указано, что лица, фигурирующие в деле, имеют право подать ходатайство об отмене обеспечительных мер. Но это все равно не приостановит запрет на пользование отелями. Все четыре объекта сети Marton в Волгограде по-прежнему принимают заявки на бронирование на сайтах-агрегаторах.

Ранее на дверях волгоградских отелей «Marton Победа» на ул. Белоглинской, «Marton Родина» на ул. Рокоссовского, «Marton Царицын» на ул. Царицынской обороны и «Вилла Санчо» на ул. Профсоюзной висело оповещение Росимущества о том, что собственность конфискована в пользу государства. «На основании решения Останкинского районного суда г. Москвы от 14.10.2025 г. по гражданскому делу № 2-5945/2025 по исковому заявлению замгенпрокурора РФ в интересах РФ данный объект недвижимости обращен в доход государства. Заселение постояльцев не проводится», — было указано в объявлениях.

Марина Окорокова