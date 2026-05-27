Дело экс-зампреда саратовского правительства Павла Мигачева поступило в суд

В Кировский районный суд Саратова поступило 26 мая уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства региона Павла Мигачева. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями при реконструкции трамвайной сети (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы суда. Дата первого заседания пока не назначена.

В марте Волжский райсуд изменил меру пресечения господину Мигачеву. Он содержался под домашним арестом с мая 2025 года, однако ограничение заменили на запрет определенных действий. Экс-чиновнику разрешено покидать дом и общаться с людьми, не входящими в круг его семьи, но действует комендантский час — с 22:00 до 8:00. Также ему запрещено контактировать со свидетелями и потерпевшими.

По данным ГУ МВД по региону, Павел Мигачев с сентября 2022 года по декабрь 2023-го курировал реконструкцию трамвайных маршрутов № 3, 6 и 8 в Саратове. По утверждению силовиков, он намеренно скрыл нарушения сроков разработки проектно-сметной документации, передал недоработанные материалы с ошибками в региональный центр экспертизы в строительстве и поручил согласовать их в кратчайший срок. Кроме того, в 2023 году он не стал исправлять ошибки в проекте реконструкции маршрута № 9, что привело к срыву строительно-монтажных работ и дополнительным расходам на повторные изыскания и корректировку документации.

Павел Мигачев окончил СГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», работал в коммерческом секторе, затем возглавлял отдел капстроительства в мэрии Саратова, был первым замминистра строительства и ЖКХ области, замглавы администрации Саратова по строительству, а с июля 2019 года по октябрь 2022-го занимал пост министра строительства и ЖКХ региона, после чего стал заместителем губернатора Романа Бусаргина.

В апреле 2025 года господин Мигачев попал под первое уголовное преследование по материалам УФСБ. По версии следствия, с января по декабрь 2021 года он выплатил троим сотрудникам регионального управления Росреестра субсидии на покупку квартир в Саратове общей суммой 4 млн руб. Силовики настаивали, что указанные лица не имели права на эти выплаты, «поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими». В СКР отмечали, что экс-чиновник действовал «из личной заинтересованности», но в чем именно она состояла, следователи не уточняли. Павел Мигачев действовал в рамках постановления областного правительства о единовременной субсидии на приобретение жилья для госслужащих Саратовской области.

Еще одним фигурантом дела о трамвайной реконструкции стал экс-гендиректор МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) Владимир Прохоров. В феврале 2026 года ему инкриминировали злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) Прокуратура сообщала, что из-за его действий подрядчик ООО «СЗИК» необоснованно получил 68 млн руб.

Ранее бывший главный инженер СГЭТ Михаил Яковлев получил два года колонии по аналогичным эпизодам строительства скоростных трамвайных линий. А в октябре 2025 года суд признал виновным в срыве проекта скоростного трамвая гендиректора подрядной ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» Сергея Вишневского, назначив ему три года принудительных работ.

Нина Шевченко