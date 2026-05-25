Слухи о карантине в Астраханской области из-за пятнистой лихорадки оказались фейком

Роспотребнадзор опроверг слухи о введении на территории Астраханской области карантина из-за пятнистой лихорадки. До этого в мессенджерах распространяли фейк в виде постановления губернатора о введении ограничительных мер, сообщили в надзорном ведомстве.

Слухи о введении карантина по пятнистой лихорадке в Астраханской области оказались фейком

Фото: Управление Роспотребнадзора по АО Слухи о введении карантина по пятнистой лихорадке в Астраханской области оказались фейком

По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Астраханской области зарегистрировано четыре случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 0,42, что значительно меньше показателя за аналогичный период прошлого года. «Ситуация остается стабильной, не превышает сезонных многолетних значений», — сообщили в ведомстве.

По поводу укусов клещей с начала года обратились 550 астраханцев, в том числе 233 ребенка. По заявлению представителей Роспотребнадзора, управление не вносило в исполнительные органы власти региона предложений по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с отсутствием для этого оснований.

Астраханская пятнистая лихорадка — природно-очаговое заболевание из группы клещевых риккетсиозов. Характерна для Астраханской области, но регистрируется и в соседних регионах, например в Республике Калмыкия и Западном Казахстане. Болезнь проявляется первичным аффектом на коже после укуса клеща, фебрильной лихорадкой, сыпью, интоксикационным синдромом.

Марина Окорокова