Астраханская область направит 200 млн от сокращения штата участникам СВО

Экономия от оптимизации штатной численности региональных органов исполнительной власти и госучреждений составила более 200 млн руб. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

С 1 апреля по распоряжению губернатора Игоря Бабушкина проводится сокращение штата. Как доложила зампред – министр финансов Елена Рязанова, общее сокращение составило 1,64 тыс. единиц: в органах госвласти — 153, в госучреждениях — 1 487. Оптимизация не затронула сотрудников, занятых в соцсфере (здравоохранение, образование, соцзащита, центры занятости).

Высвобождаемый фонд оплаты труда направят на меры соцподдержки участников СВО и их семей.

Нина Шевченко