Куй железо, пока платят

Арбитражный суд Пензенской области отменил обеспечительные меры, которые запрещали кредиторам банкротящегося ОАО «Пензхиммаш» утверждать порядок продажи имущества. Запрет действовал три месяца по заявлению АО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» (ПКПЗ). Суд выяснил, что за это время ежемесячные расходы на хранение и обслуживание активов должника достигали 335 тыс. руб. Эти деньги уходили в том числе управляющей компании, связанной с самим ПКПЗ. Кредитор не доказал занижение начальной цены и не предложил изменений в проект положения о торгах. Суд установил, что запрет не защищал интересы кредиторов, а напротив — причинял им ущерб и косвенно обогащал именно того, кто его добивался.

«Пензхиммаш» основан в 1952 году

«Пензхиммаш» основан в 1952 году

АО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» оспаривает отмену обеспечительных мер, которые запрещали собранию кредиторов банкротящегося ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» («Пензхиммаш») утверждать порядок продажи имущества. Соответствующая жалоба направлена 22 мая в 11-й Арбитражный апелляционный суд.

Пензенский кузнечно-прессовый завод (ПКПЗ) основан в 2008 году. Кресло директора с 2014 года занимает Александр Прохоров. Завод работает на базе кузнечно-прессовых цехов двух крупнейших заводов Пензенской области: ОАО «Пензкомпрессормаш» и ОАО «Пензхиммаш», указано на сайте предприятия. В 2025 году выручка составила 879 млн руб., чистая прибыль — 121 млн руб.

«Пензхиммаш» был признан несостоятельным 18 сентября прошлого года. Банкротство изначально вводилось по упрощенной процедуре отсутствующего должника, однако 9 апреля этого года суд перешел к общей процедуре. До этого, в марте, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководства завода по статье о преднамеренном банкротстве с причинением ущерба более 95 млн руб. (ч. 1 ст. 196 УК РФ). По данным прокуратуры, в 2022–2024 годах с предприятия были выведены активы на 1 млрд руб. Конкурсный управляющий Владимир Виноградов оспаривает сделки на сумму около 1,1 млрд руб. которые ОАО «Пензхиммаш» заключил в том числе со структурами промышленника Константина Баклашова, включая АО «Импульс-Инвест», ООО «Пензхиммаш» и AQUITAR HOLDING LIMITED.

Константин Баклашов числится единственным учредителем ООО «Пензхиммаш» (аренда и управление имуществом). Ему также принадлежит 100% в АО «Импульс-Инвест», АО «Газмаш» и АО «Агроцентр». По состоянию на 21 мая этого года господин Баклашов вместе со своей супругой Ириной Баклашовой значатся акционерами ПАО «Пензкомпрессормаш». Еще пятеро акционеров предприятия это: его гендиректор Василий Вечканов, директор ПКПЗ Александр Прохоров, Наталья Лисицына, руководитель «Импульс-Инвеста» Людмила Соколова, Наталья Иванова. ПАО «Пензкомпрессормаш», ООО «Пензхиимаш», АО «Газмаш», АО «ПКПЗ», ОАО «Пензхиммаш+», ООО «Комлит» и ООО «Насосное Производство» (принадлежит «Пензкомпрессормашу») указаны учредителями НПК «Кедр-89». Ранее на сайте банкрота ОАО «Пензхиммаш» была информация, что с 2000 года предприятие входит в НПК «Кедр-89», однако в 2018 году должник опроверг эти сведения журналистам Первого пензенского портала и удалил пометку с сайта.

13 мая господин Виноградов опубликовал сообщение на портале «Федресурс» о признании ничтожной еще одной сделки между ОАО «Пензхиммаш» и ООО «Пензхиммаш» на более чем 23,3 млн руб. По версии конкурсного управляющего, активы должника уходили в пользу связанных с бизнесменом Константином Баклашовым структур. В общей сложности сумма оспариваемых превысила 1 млрд руб.

Завод «Пензхиммаш», основанный в 1952 году, специализировался на производстве оборудования для нефтегазовой и химической промышленности. Награжден орденом Ленина. В 1992 году реорганизован в ОАО. На его территории зарегистрировано несколько юрлиц, включая ООО «Пензхиммаш» Константина Баклашова. Этим ООО и еще АО «Газмаш» управляет АО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» — тот самый кредитор, который добился обеспечительных мер. К 2025 году выручка «Пензхиммаша» упала до 117 млн руб., убыток достиг 464 млн руб., штат сокращен с 1 тыс. человек до 116 в 2024 году и 56 человек в 2025. Отрицательные чистые активы превысили 4,9 млрд руб.

18 февраля ПКПЗ добился запрета на собрания кредиторов по вопросу утверждения положения о торгах до тех пор, пока суд не рассмотрит его собственное требование о включении в реестр задолженности на 349,4 млн руб. Кредитор настаивал, что конкурсный управляющий «Пензхиммаша» Владимир Виноградов занижает стоимость имущества, а значит, допускать его к продаже без контроля со стороны АО «ПКПЗ» нельзя. Суд ходатайство удовлетворил.

Однако 19 мая Арбитражный суд Пензенской области отменил обеспечительные меры. Конкурсный управляющий Владимир Виноградов предоставил суду расчеты. Из них следовало, что во время действия запрета ежемесячные расходы на содержание имущества достигали 335 тыс. руб. Из этой суммы 200 тыс. руб. уходило по договору хранения с «Пензхиммашем», а оставшиеся 135 тыс. руб. — по договору возмездного оказания услуг. Эти деньги вычитаются из конкурсной массы, то есть уменьшают сумму, которую в итоге получат кредиторы. Дополнительную нагрузку создавали и налоговые обязательства: пока имущество не продано, завод продолжает числиться его собственником и нести фискальную ответственность.

Даже если требование ПКПЗ будет включено в реестр, оно не станет мажоритарным, поскольку другой кредитор — ООО «Комлит» требует 372,8 млн руб., указал, отменяя обеспечительные меры, суд.

Исполнителем по обоим договорам хранения и обслуживания имущества является «Пензхиммаш», а его управляющая компания — Пензенский кузнечно-прессовый завод, отдельно подчеркнуто в акте. То есть кредитор, добившийся запрета на продажу, ежемесячно получал из конкурсной массы 335 тыс. руб., пока торги стояли на месте. Суд квалифицировал это как заинтересованность ПКПЗ в сохранении обеспечительных мер в целях извлечения прибыли.

Еще до принятия обеспечительных мер конкурсный управляющий разработал и представил суду положение о реализации 159 позиций имущества «Пензхиммаша» через публичные торги. За три месяца действия запрета ПКПЗ не направил ни единого замечания или предложения по этому документу. Довод о занижении начальной цены имущества также остался без доказательств. Суд отметил, что публичная процедура торгов по своей природе направлена на получение максимальной рыночной цены — именно за счет конкуренции покупателей. Затягивание банкротства нарушает права кредиторов, установил суд и разрешил конкурсному управляющему вынести на собрание проект положения о торгах. Дата последнего пока не назначена.

Нина Шевченко