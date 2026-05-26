Пензенских учителей могут обязать выявлять неблагополучных детей

В Пензенской области работу классных руководителей могут перестроить для раннего выявления обучающихся, склонных к деструктивному поведению. С такой инициативой выступил губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства, где обсуждали профилактику правонарушений среди школьников.

Фото: Правительство Пензенской области

Врио министра образования Лариса Казакова доложила, что в области уже принято более 450 мер по борьбе с безнадзорностью и антисоциальным поведением подростков.

Господин Мельниченко потребовал переориентировать классруков на мониторинг неблагополучных семей. Это нужно для понимания условий жизни ребенка или подростка, его занятости в свободное время и ситуации в семье.

Губернатор также указал, что рост числа учащихся на внутришкольном учете не должен негативно оцениваться руководством учебного заведения, в отличие от перехода ребенка на учет в ПДН.

