Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пензенских учителей могут обязать выявлять неблагополучных детей

В Пензенской области работу классных руководителей могут перестроить для раннего выявления обучающихся, склонных к деструктивному поведению. С такой инициативой выступил губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства, где обсуждали профилактику правонарушений среди школьников.

Фото: Правительство Пензенской области

Фото: Правительство Пензенской области

Врио министра образования Лариса Казакова доложила, что в области уже принято более 450 мер по борьбе с безнадзорностью и антисоциальным поведением подростков.

Господин Мельниченко потребовал переориентировать классруков на мониторинг неблагополучных семей. Это нужно для понимания условий жизни ребенка или подростка, его занятости в свободное время и ситуации в семье.

Губернатор также указал, что рост числа учащихся на внутришкольном учете не должен негативно оцениваться руководством учебного заведения, в отличие от перехода ребенка на учет в ПДН.

Нина Шевченко