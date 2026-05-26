Пензенских учителей могут обязать выявлять неблагополучных детей
В Пензенской области работу классных руководителей могут перестроить для раннего выявления обучающихся, склонных к деструктивному поведению. С такой инициативой выступил губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства, где обсуждали профилактику правонарушений среди школьников.
Врио министра образования Лариса Казакова доложила, что в области уже принято более 450 мер по борьбе с безнадзорностью и антисоциальным поведением подростков.
Господин Мельниченко потребовал переориентировать классруков на мониторинг неблагополучных семей. Это нужно для понимания условий жизни ребенка или подростка, его занятости в свободное время и ситуации в семье.
Губернатор также указал, что рост числа учащихся на внутришкольном учете не должен негативно оцениваться руководством учебного заведения, в отличие от перехода ребенка на учет в ПДН.