В Саратове из дела Максима Шихалова не стали исключать потерпевшего-акционера

В Кировском районном суде продолжились слушания по делу экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. На заседании 25 мая защита пыталась исключить из дела ряд недостоверных, по ее мнению, доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шихалов возглавлял АО КБ «Промышленной автоматики» с 2017 по 2025 год

Фото: Министерство промышленности Саратовской области Максим Шихалов возглавлял АО КБ «Промышленной автоматики» с 2017 по 2025 год

Фото: Министерство промышленности Саратовской области

Дело рассматривает судья Дмитрий Кочетков. Господина Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), что якобы нанесло ущерб предприятию. Владимир Пожаров также якобы получал премии сотрудников. Еще один эпизод вменяемой Максиму Шихалову растраты связан с арендой автомобиля на предприятие. Оба вину не признают.

Как сообщила Татьяна Шилова, адвокат экс-гендиректора КБПА, бывшего руководителя завода Владимира Чернышкина, осужденного за растрату на предприятии в 2017 году, следует признать ошибочно потерпевшим. Ранее он заявлял, что из-за того, что завод взял в аренду Mercedes, уменьшились его дивиденды по акциям, так как якобы с прибыли оплачивалась аренда.

Сторона защиты утверждает, что заявление Владимира Чернышкина было составлено с множеством нарушений, в том числе оно не зарегистрировано в журнале учета заявлений о преступлениях, не указано, кому из следователей СКР поручено проведение проверки, есть исправления в датах и многое другое. Кроме того, ранее по информации, полученной из КБПА, суд узнал, что Владимир Чернышкин не числился на момент аренды иномарки среди 319 акционеров предприятия. Нет его и в обвинительном заключении. Как тогда он может выступать в качестве потерпевшего на суде — неизвестно. При этом следователь, которая вела дело до передачи в суд, Этери Ковыга, ранее на заседании настаивала, что у господина Чернышкина основной пакет акций. Это опровергла сторона защиты.

Дмитрий Кочетков отклонил ходатайство адвоката о признании Владимира Чернышкина ошибочно потерпевшим. Также он не удовлетворил ходатайство госпожи Шиловой по исключению из перечня доказательств, связанных с нарушенным сроком следствия (свыше 12 месяцев) и, соответственно, содержанием под стражей Максима Шихалова. Представитель гособвинения, помощник прокурора Кировского района Елизавета Иванова возразила. По ее словам, срок следствия продлевался уполномоченным лицом, что якобы подтвердил на одном из прошлых заседаний руководитель следственного отдела по Кировскому району г. Саратов СУ СКР по Саратовской области Сергей Либерман.

«Либерман не говорил и не мог говорить, что срок продлен надлежащим лицом, поскольку при этом продлении уголовное дело уже находилось в СУ СКР, а не в Кировском следственном отделе»,— подчеркнула Татьяна Шилова.

Суд приобщил к делу возражения на гражданский иск, поданный и. о. прокурора Кировского района Алексеем Кошелевым, о взыскании с господина Шихалова 2,9 млн рублей в доход РФ и взыскании солидарно с Максима Шихалова и Владимира Пожарова 4 млн руб. Сторона защиты считает, что удовлетворять его нельзя, так как государству в данном случае не причинен ущерб — КБПА является самостоятельным объектом предпринимательской деятельности. Само акционерное общество и потерпевший Владимир Чернышкин гражданские иски к подсудимым не предъявляли.

Ольга Симонова