Суд в Смоленске выяснит, как две саратовчанки получили от местного жителя 43 млн

Две женщины из Саратовской области 1992 и 1994 года рождения предстанут перед судом в Смоленске. Полиция закончила работу над делом о хищении у местного жителя 43 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Смоленской области. Происшествие квалифицировано как мошенничество в особо-крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2021 году обвиняемые завели на сайте знакомств аккаунт под именем «Юлия». Они взяли из интернета фотографии другой девушки. Обвиняемые познакомились с мужчиной 1969 года рождения из Смоленска. Сначала они переписывались, потом перешли на звонки с отдельного номера.

Когда мужчина заинтересовался вымышленной Юлией, собеседницы пожаловались ему на тяжелое материальное положение. Затем сообщили о смерти единственной родственницы. На похороны и поминки снова требовались деньги. Потерпевший поверил и начал переводить суммы на продиктованный счет, выполняя просьбы новой знакомой.

Позже женщины рассказали о выгодной сделке. Якобы в Ставропольском крае можно было дешево купить земельные участки, а потом перепродать их дорого. Мужчина счел это хорошим вложением. Для убедительности обвиняемые придумали разных людей: юриста, чиновника из земельного комитета, бизнесмена, якобы желающего выкупить наделы, проверяющего из Москвы. Они звонили потерпевшему от имени этих лиц, говорили разными голосами и сообщали ложные сведения об участках. Каждый раз это подталкивало мужчину к новым переводам. Саму сделку они постоянно откладывали под новыми выдуманными предлогами. А под конец заявили, что Юлии нужна дорогая операция на сердце.

С декабря 2021 года по май 2025 года мужчина перечислил более 43 млн руб. Среди этих денег были и взятые в долг у знакомых. Обвиняемые тратили чужое на себя: купили дом с участком, автомобиль, ездили в туры за границу и развлекались. Одна из женщин играла в онлайн-казино.

Мошенничество пресекли сотрудники уголовного розыска Смоленской области. На время следствия обеих заключили под стражу. Суд наложил арест на имущество женщин примерно на 9 млн руб. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передали в суд для разбирательства по существу.

Никита Маркелов