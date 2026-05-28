Волгоградские депутаты ввели штрафы за неправильную парковку электросамокатов

Волгоградская областная дума приняла поправки в Кодекс административных правонарушений региона, впервые установив ответственность за нарушения правил размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ, разработала прокуратура, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Штрафы для должностных лиц составят 10–20 тыс. руб., для юрлиц — 80–100 тыс. руб. Наказание грозит не только за стоянку в неположенных местах (включая остановки и зеленые зоны), но и за нарушения при организации легальных парковок: отсутствие твердого покрытия, разметки, превышение лимита СИМ, а также за крепление самокатов к деревьям, столбам и фасадам зданий.

Поводом для ужесточения правил стал пятикратный рост числа электросамокатов в стране с 2020 года. Только за прошлый год в Волгограде на штрафстоянку отправили более 1,2 тыс. СИМ. Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

