В Нариманове пересмотрели итоги конкурса на благоустройство набережной за 80 млн

В Нариманове Астраханской области подвели итоги аукциона на благоустройство набережной от ул. Центральной до ул. Спортивной. Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 78,9 млн руб. Работы необходимо завершить до конца этого года, сообщили в Астраханском союзе промышленников и предпринимателей.

По данным ЕИС «Закупки» конкурс проходил с 21 апреля по 7 мая. Заявки на участие подали шесть кандидатов. 11 мая подвели итоги конкурса, в этот же день один из участников — местное ООО «Строймаркет» — подал жалобу в УФАС по региону на действия заказчика — администрации Нариманова.

Компания указала, что 6 мая подала заявку №23, которая формально была рассмотрена и признана соответствующей. Однако в жалобе директор Имран Бабаев указал, что при оценке опыта заказчик «запрашивает исключительно договора по благоустройству территории», что ущемляет права участников, имеющих опыт выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренный требованиями постановления Правительства РФ № 2571.

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу 15 мая, а 19-го выдала решение. Доводы о неправомерных требованиях к опыту не были приняты, так как жалоба в этой части подана после окончания срока приема заявок на участие в закупке. При этом в ходе внеплановой проверки антимонопольный орган выявил иное нарушение.

Согласно данным МВД, победитель конкурса — ООО «Клинлюкс» — представил недостоверные сведения об исполненных контрактах. Два крупных договора на сумму более 70 млн и 38,8 млн руб., как выяснилось, не заключались. Всего в заявке фигурировал 51 договор на общую сумму свыше 1,28 млрд руб., часть которых оказалась фиктивной.

ФАС признала, что заявка победителя должна была быть отклонена. Комиссии заказчика выдано предписание об устранении нарушений. Материалы переданы для возбуждения административного дела. В действиях самой администрации нарушений не найдено.

Итоги конкурса пересмотрели 26 мая. В результате заявка №59 («Клинлюкс») была отклонена. Победителем конкурса признан участник №23 («Строймаркет»), предложивший исполнить контракт за максимальную цену.

Нина Шевченко