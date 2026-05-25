Астраханский кремль отреставрируют за 616 млн рублей из федерального бюджета
Министерство культуры РФ объявило поиск подрядчика на масштабную реставрацию астраханского кремля. Стоимость работ, по данным ЕИС «Закупки», превысит 615 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе завершится 8 июня 2026 года.
На реставрацию Никольской надвратной церкви в астраханском кремле заложено 99 млн руб
Проект контракта предусматривает разработку проектной документации, реставрацию и приспособление объектов к современному использованию. Согласно описанию объекта закупки, ремонт ждет Крымскую, Архиерейскую, Пыточную, Житную башни, а также башню Красные ворота, Пречистенскую колокольню и Никольскую надвратную церковь. Самым дорогим объектом реставрации станет колокольня: на нее из федерального бюджета планируют потратить 251 млн руб.
На реставрацию церкви проектом заложено 99 млн руб. Работы по восстановлению башен обойдутся дешевле: на Крымскую потратят около 65 млн руб., на Артиллерийскую (Пыточную) — около 59 млн руб., на Житную — 49 млн руб. Реставрация башни Красные ворота также выйдет в сумму около 49 млн руб., Архиерейской — около 45 млн руб.
Заказчик устанавливает жесткие требования к подрядчику: исполнитель должен иметь соответствующую лицензию на проведение работ по сохранению ОКН. Сроки выполнения работ — конец 2028 года. Средства на реставрацию астраханского кремля будут выделяться в три этапа: в 2026 и 2027 годах подрядчик получит по 154 млн руб., в 2028-м — 308 млн руб.