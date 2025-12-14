Главные новости за неделю 8 – 14 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Новым генеральным директором АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) стал Игорь Хлопов — собственник «Корпорации развития перспективных территорий», занимающейся реконструкцией Курского вокзала в Москве. Господин Хлопов вступил в должность 8 декабря, следует из данных ЕГРЮЛ. Конфликт вокруг ПНТ, с которым связаны изменения в составе руководства, тянется уже более полугода. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Экс-миллиардер и основатель группы «Талион» Александр Ебралидзе получил 3,5 года колонии за финансовые махинации, связанные с оформлением налоговых вычетов. Два года назад предприниматель был осужден за хищения из собственного «Констанс-банка», но ввиду отбытия срока в СИЗО освобожден в зале суда. Новые обвинения некогда влиятельный петербургский бизнесмен грузинского происхождения, контролировавший несколько городских рынков, изначально отрицал, но по итогу во всем сознался.

Власти Санкт-Петербурга утвердили присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта (МаИП) проекту по строительству нового завода производителя уборочной техники «Митракс». Это дает возможность без торгов получить землю по ставке 1 рубль за кв. м. В апреле ООО «Митракс» анонсировало строительство в промзоне Ржевка двух цехов общей площадью более 15 тыс. кв. м. Подробнее о планах компании — в материале «Ъ Северо-Запад».

Холдинг «АГР» (AGR Automotive Group) объявил о массовом наборе персонала на бывший завод General Motors в Шушарах. Компании требуются переводчики с китайского языка, механики, операторы сборочных линий и другие специалисты с зарплатой от 95 до 170 тыс. рублей. Этот шаг подтверждает планы по возобновлению производства автомобилей на законсервированной с 2015 года площадке. Выпуск машин здесь планируется начать в начале 2026 года.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга 9 декабря вынес приговор бывшему совладельцу ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело. Он получил девять лет исправительной колонии строгого режима по делу об убийстве нескольких человек в 1993-1997 годах. Подсудимый признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга. Позднее Псковский областной суд оставил в силе арест политику по делу о распространении фейков о деятельности ВС РФ. Он пробудет под стражей до 2 февраля.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 10 декабря приняли сразу во втором и третьем чтениях новую редакцию закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Закон, который был принят еще летом 2022-го, а затем заморожен на три года из-за протестов жителей хрущевок, вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно новой редакции, в программу КРТ не будут включаться многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников.

В Петербурге до конца 2026 года продлили запрет на трудоустройство иностранных граждан таксистами и сотрудниками служб доставки. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Запрет начал действовать во второй половине 2025 года. Чиновники установили, что доля иностранных граждан, оформивших патенты на работу по профессиям «водитель автомобиля» и «курьер», составляет незначительную часть как от общего количества выданных патентов, так и от общей численности занятых.

Сильный пожар произошел вечером 10 декабря на Правобережном рынке на улице Дыбенко. Пламя охватило 1500 кв. м здания. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности № 2. На месте происшествия нашли тело погибшего, также не обошлось без пострадавших. Ликвидировали пожар спустя почти 15 часов. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Директору рынка предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Археолога и сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Ученый обвиняется киевским режимом в «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму. В столицу Польши господин Бутягин был приглашен на чтение курса лекций по теме «Последний день Помпеи». Подробнее о задержании археолога и реакции на это российской стороны — в материале «Ъ Северо-Запад».

Вооруженные силы Украины направляли беспилотники в Новгородскую область для удара по химическому предприятию. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Над регионом в четверг, 11 декабря, было сбито 19 БПЛА. В результате атаки дронов пострадал один человек.

АО «Почта России» не отказалось от планов продать признанное объектом культурного наследия (ОКН) здание Главпочтамта на Почтамтской улице, дом 9, литер. А в Петербурге, несмотря на отмену предыдущих торгов. Об этом говорится в опубликованном 11 декабря ответе компании на обращение депутата Заксобрания города Наталии Астаховой. «Обращаем внимание, что ОКН не используется и не планируется к использованию в производственной деятельности общества»,— заявили в «Почте России».

Главгосэкспертиза одобрила проект важного этапа строительства Широтной магистрали — участка от границы Санкт-Петербурга до Кольцевой автодороги (КАД). Протяженность новой дороги составит 2,4 км. Трасса пройдет по территории Ленобласти, но реализуется в рамках концессионного соглашения с Петербургом. Строительство планируют начать в 2026 году, а полностью завершить — через пять лет. Подробнее о проекте — в материале «Ъ Северо-Запад».

На 89-м году жизни скончался художник Геннадий Устюгов, ставший классиком ленинградского искусства. О его смерти сообщил коллега по творческому цеху Константин Ставров. Модернист, представитель арт-андеграунда был самоучкой, также писал стихи. За свою жизнь господин Устюгов был слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Ему поставили диагноз «шизофрения», когда художник еще не разменял пятый десяток. Работы живописца можно увидеть в Эрмитаже, Русском музее и в американском Музее Циммерли, они есть также в частных коллекциях.

В конце недели в Петербурге несколько дней фиксировались масштабные ограничения в работе мобильного интернета. В комитете по информатизации и связи объяснили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности. При этом там отметили, что комитет не вводит ограничения в работу сотовых операторов. Проблемы с подключением к сети у жителей города продолжились и в воскресенье — на фоне сообщений об очередной атаке беспилотников на Ленинградскую область в ночь на 14 декабря.