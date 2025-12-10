Сотрудники МЧС локализовали пожар на Правобережном рынке в Петербурге

Около половины восьмого вечера 10 декабря спасатели локализовали пожар на Правобережном рынке, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Незадолго до этого площадь возгорания составляла 1500 кв. м. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 100 человек. Пострадал один петербуржец, его доставили в больницу.

Последствия пожара на Правобережном рынке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Последствия пожара на Правобережном рынке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам замначальника ГУ МЧС РФ по Петербургу, полковника внутренней службы Игоря Улубикова, сообщение о возгорании поступило в ведомство в пять часов вечера.

«Пожар имел интенсивную форму развития, существовала угроза распространения пожара непосредственно по всему зданию, плюс на кровлю. Достаточно большая горючая загрузка была, причем разного назначения. Как продукты питания, так и рыболовные снасти, что характерно для рынка»,— сказал господин Улубиков.

Предположительно, причиной чрезвычайного происшествия могла стать неисправная проводка. На месте продолжают работу 26 пожарно-спасательных расчетов. Прокуратура держит ситуацию с возгоранием на контроле, будет дана комплексная оценка исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Генеральным директором АО «Рынок "Правобережный"» с 2018 года числится Елена Савинская. В 2024 году выручка компании составила 90,1 млн рублей.

Андрей Маркелов