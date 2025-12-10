СК возбудил уголовное дело после пожара на Правобережном рынке в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после крупного пожара на Правобережном рынке, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил дело после пожара на Правобережном рынке в Петербурге

Фото: Татьяна Титаева СК возбудил дело после пожара на Правобережном рынке в Петербурге

Фото: Татьяна Титаева

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

На месте пожара сотрудники МЧС нашли тело одного погибшего. Еще один мужчина, спрыгнувший со второго этажа здания, сейчас находится в реанимации.

Сообщение о возгорании на рынке в Невском районе города поступило в МЧС около пяти часов вечера 10 декабря. Прибывшие на место сотрудники ведомства присвоили пожару повышенный номер сложности — №2.

К этому моменту огонь объял 1500 кв. м. здания, пострадал один человек. Локализовать пожар удалось в половине восьмого вечера. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

Андрей Маркелов