«Митракс» набирает инвестиционный вес

Производитель многофункциональных машин ООО «Митракс» планирует в течение трех лет построить в промзоне Ржевка два новых цеха общей площадью более 15 тыс. кв. м. Это позволит компании увеличить количество выпускаемой в год продукции с нынешних 250 до 750 машин, а также нарастить выручку с нынешних 750 млн рублей до 3 млрд рублей, рассказал «Ъ-СПб» гендиректор ООО «Митракс» Дмитрий Смыслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО «Митракс» выпускает две модели мини-погрузчика, на которые можно устанавливать различное навесное оборудование: щетки, снегометатели, косилки, ковши, отвали и пескоразбрасыватели. Сейчас компания разрабатывает машины-пылесосы, которые будут обеспыливать улицы

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ ООО «Митракс» выпускает две модели мини-погрузчика, на которые можно устанавливать различное навесное оборудование: щетки, снегометатели, косилки, ковши, отвали и пескоразбрасыватели. Сейчас компания разрабатывает машины-пылесосы, которые будут обеспыливать улицы

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сейчас компания выпускает мини-погрузчики с различным навесным оборудованием на арендованной площадке, расположенной на территории завода «Электропульс» в Красногвардейском районе города. Новый завод планируют построить в той же локации — промзоне Ржевка. Под него уже выделено два смежных участка, один из которых площадью 2 га правительство Петербурга предоставит компании с использованием механизма масштабного инвестиционного проекта (МаИП) после получения всех необходимых согласований.

Статус МаИП дает возможность бизнесу без торгов получить землю под строительство объектов производственного назначения. По условиям программы участки предоставляются по сниженной цене (1 рубль за квадратный метр) на период строительства, не превышающий пяти лет, при этом инвестиции в проект должны составлять не менее 350 млн рублей. Второй участок 2 га, по словам господина Смыслова, будет реализован согласно договору с комитетом имущественных отношений «по другой схеме».

Новый завод будет состоять из цеха по производству техники и цеха по ее сервису. На первом этапе в проект планируется вложить 350 млн рублей. Общая сумма инвестиций в течение трех лет составит около 1 млрд рублей.

Предприятие выпускает две модели мини-погрузчика, на которые можно устанавливать различное навесное оборудование: щетки, снегометатели, косилки, ковши, отвалы и пескоразбрасыватели. Сейчас компания разрабатывает машины-пылесосы, которые будут обеспыливать улицы.

Основные заказчики: госструктуры и частный малый бизнес. География поставок включает Петербург, Москву, Нижний Новгород, Новосибирск и новые регионы.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Митракс» было зарегистрировано в 2015 году в Петербурге. Владельцами являются Сергей Смыслов (65%) и Денис Смыслов (35%). Выручка компании за 2024 год составила 771 млн рублей, чистая прибыль — 64 млн рублей. Портфель госзаказов с 2020 по 2025 года включает 82 контракта на 913 млн рублей.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что МАиП является адекватным инструментом для не слишком крупных инвестиционных проектов регионального масштаба, в том числе таких, как новая площадка «Митракса».

«Инструмент дает высокую эффективность, потому что обеспечивает возможность для реализации проектов в текущих условиях, когда без государственной поддержки воплотить их в жизнь будет крайне сложно или практически невозможно»,— уточняет эксперт.

Владимир Колодчук