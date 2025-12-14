Магистраль доведут до кольцевой

ФАУ «Главгосэкспертиза России» согласовало проект планировки участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от улицы Коммуны до кольцевой автодороги (КАД), распоряжение опубликовано на сайте Смольного. Строительство трассы планируют начать в 2026 году, а полностью завершить работы — через пять лет. Опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты считают, что эти сроки удастся соблюсти.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участок протяженностью 2,4 км пройдет от границы Петербурга в районе пересечения с улицей Коммуны через территорию Ленинградской области до пересечения с кольцевой. Через окружную трассу построят путепровод, а возле КАД возведут транспортную развязку.

ШМСД — один из главных инфраструктурных проектов города. Трасса обойдет центр мегаполиса с переходом через Неву и будет начинаться от Западного скоростного диаметра (ЗСД), соединяясь с КАД в районе Кудрово. В 2026 году начнется строительство разводного моста в составе магистрали, он разгрузит транзитные потоки восточного направления, которые идут в сторону Вологды и Мурманского шоссе. Переправу разместят у Финляндского железнодорожного моста в створе Фаянсовой и Зольной улиц, а ввести в эксплуатацию ее хотят, не дожидаясь окончания работ по всей ШМСД.

Все участки дороги концессионер должен ввести в эксплуатацию к 2031 году. Планируется, что общая длина магистрали составит 32,4 км, из которых 16,7 пройдут по территории Петербурга, а 15,7 — по Ленобласти. Проезд по Широтной магистрали будет платным, но его стоимость еще не определена.

Сметная стоимость проекта составляет 241 млрд рублей, из которых 90 млрд выделено из федерального бюджета, 86,7 млрд — за счет концессионных средств, а оставшаяся часть финансирования пойдет из регионального бюджета.

К возведению ШМСД собирались приступить в 2025 году, но в результате начало строительства сдвинули на год позже. На 2026-й заложено 26,8 млрд рублей, а финансирование в 13 млрд рублей с 2025-го перенесено на 2028 год. Несмотря на изменения, поэтапный ввод магистрали по-прежнему планируют выполнить с 2029 по 2031 год.

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что работы удастся выполнить в срок, особенно учитывая опыт возведения трассы Москва — Казань. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что основной сложностью в случае строительства ШМСД была разработка трассировки, которая по основным этапам проекта уже согласована. Транспортный аналитик Владислав Булгаков добавил, что наиболее реальным выглядит завершение работ в 2030 году.

Стефания Барченкова