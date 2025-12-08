Владелец подрядчика РЖД Игорь Хлопов стал генеральным директором ПНТ

Новым генеральным директором АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) стал Игорь Хлопов — собственник ООО «Корпорация развития перспективных территорий», занимающейся капремонтом объектов РЖД, в том числе реконструкцией Курского вокзала в Москве. Он вступил в новую должность 8 декабря, следует из данных ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ПНТ» Фото: АО «ПНТ»

Конфликт вокруг ПНТ, с которым могут быть связаны изменения в составе руководства, тянется уже более полугода. В апреле Генпрокуратура добилась признания ничтожными ряда сделок с акциями ПНТ: суд решил восстановить 1008 акций, аннулированных решением совдира в 2016 году и передать в собственность РФ 5546 голосующих акций, фактическими владельцами которых являлись наследники одного из основателей нефтетерминала Дмитрия Скигина.

В ноябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил совладелице и председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой, владеющей 45% акций компании, голосовать на общих собраниях акционеров. Тогда же суд признал недействительными ряд значимых решений внеочередного общего собрания акционеров.

Артемий Чулков