Жители Петербурга второй день ограничены в использовании мобильного интернета

В Санкт-Петербурге 12 декабря продолжаются ограничения в работе мобильного интернета. «Ъ Северо-Запад» убедился, что проблема все еще есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Накануне жители Северной столицы обнаружили, что сайты не прогружаются, в мессенджере Telegram идет вечное обновление. Ситуация не изменилась и в пятницу.

В комитете по информатизации и связи объяснили, почему в Северной столице наблюдается временное ухудшение качества мобильной связи. «Данные меры необходимы для обеспечения безопасности»,— содержится в комментарии. Там отметили, что комитет не вводит ограничения в работу сотовых операторов.

Прежде качество связи мобильного интернета ухудшалось на фоне объявления воздушной опасности. Однако сегодня никаких уведомлений в Петербурге и Ленобласти не было об угрозе прилета БПЛА.

Татьяна Титаева