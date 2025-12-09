«АГР» объявил о наборе персонала на бывший завод General Motors в Петербурге

Холдинг «АГР» (AGR Automotive Group) в своем Telegram-канале объявил о массовом наборе персонала на бывший завод General Motors в Шушарах. Компании требуются переводчики с китайского языка, механики, операторы сборочных линий и другие специалисты с зарплатой от 95 до 170 тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Этот шаг подтверждает планы по возобновлению производства автомобилей на законсервированной с 2015 года площадке. Выпуск машин здесь планируется начать в начале 2026 года.

Группа «АГР» уже имеет опыт ревитализации бывших иностранных активов: петербургский завод в промзоне «Каменка» — бывшее предприятие Hyundai, где уже выпускаются автомобили под брендом Solaris.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что по итогам ноября в РФ было зарегистрировано 4113 новых автомобилей Solaris, собранных на «Автозаводе АГР». По информации Автостата, это второй случай, когда марке за месяц удалось реализовать в стране больше 4 тыс. машин.

Андрей Маркелов