Суд оставил псковского политика-иноагента Шлосберга под стражей до 2 февраля

Псковский областной суд 12 декабря оставил в силе решение о заключении под стражу до 2 февраля зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом). Об этом сообщила в Telegram псковская команда «яблочников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политик-иноагент Лев Шлосберг, которого отправили под стражу до 2 февраля 2026 года

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Политик-иноагент Лев Шлосберг, которого отправили под стражу до 2 февраля 2026 года

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба защиты была отклонена судьей Кириллом Валиковым. Заседание проходило в закрытом режиме, сам Шлосберг (признан иноагентом) участвовал в нем по видеосвязи.

Политик обвиняется в распространении заведомо ложной информации. Публикация была сделана в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Защита уточняет, что обвинение предъявили за действия, совершенные до вступления в силу соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Шлосберга (признан иноагентом) с октября 2024 года. Свою вину он не признает. Несмотря на закрытый формат суда, поддержать политика пришли более двадцати человек.

Подробнее о судебных заседаниях читайте в материале «Ъ» «"Яблочник" отработает маркировку».

Андрей Маркелов