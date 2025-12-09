Совладельцу клуба «Грибоедов» Каштело дали 9 лет за четыре убийства

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил совладельца ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело к девяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве нескольких человек, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Каштело проходил как фигурант сразу по нескольким статьям: ч. 6 ст. 17 - п. д ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 18.02.1993 №4510-1), пп. а, в, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. ФЗ от 13.06.1996 №63-ФЗ), ч. 3 ст. 33 - пп. а, в, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. ФЗ от 13.06.1996 №63-ФЗ). В 1993 году подсудимый стал соучастником убийства Гуняшина, участника Тамбовской ОПГ. Спустя четыре года его задействовали для похищения и убийства председателя совета директоров АООТ «Рефрижераторный флот» Коломойца. Также установлена причастность Олега Каштело к убийству Максимова и Бордукова.

Подсудимый признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Каштело будет в течение девяти лет отбывать наказание в ИК строгого режима. Также его обязали выплатить 3 млн рублей в качестве возмещения морального вреда и 187 тыс. рублей — в качестве материального ущерба.

Татьяна Титаева