Смольный утвердил предоставление льгот для строительства нового завода «Митракс»

Правительство Санкт-Петербурга утвердило присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта (МаИП) проекту по строительству нового завода производителя уборочной техники «Митракс». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В апреле ООО «Митракс» анонсировало строительство в промзоне Ржевка рублей двух цехов общей площадью более 15 тыс. кв. м. Их ввод позволит компании увеличить количество выпускаемой в год продукции с нынешних 250 до 750 машин, а также нарастить выручку с нынешних 750 млн рублей до 3 млрд рублей. Инвестиции в течение трех лет составят около 1 млрд рублей.

Статус МаИП дает возможность бизнесу без торгов получить землю под строительство объектов производственного назначения. По условиям программы участки предоставляются по ставке 1 рубль за кв. м на период строительства, не превышающий пяти лет, при этом инвестиции в проект должны составлять не менее 350 млн рублей.

По такой схеме компания получит один из двух участков площадью в 2 га, необходимый для возведения предприятия. Второй участок аналогичный площадью по словам директора компании Дмитрия Смыслова, будет реализован согласно договору с комитетом имущественных отношений «по другой схеме».

Артемий Чулков