Крымские экспедиции грозят экстрадицией

В четверг, 11 декабря, стало известно о задержании в Варшаве ученого из СПбГУ и археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины. Его разыскивают из-за археологических раскопок в Крыму, изучающих древнегреческий город Мирмекий в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей. Сейчас господин Бутягин находится в варшавском СИЗО, местный суд должен будет решить вопрос экстрадиции археолога в Украину для проведения процесса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. МИД РФ, Кремль, Эрмитаж и СПбГУ считают обвинения абсурдными. Российские власти грозят последствиями Варшаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин

Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин



Международный ордер на арест выдали власти Украины, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На его основании ученого задержали по прибытии в Варшаву еще 4 декабря. В этот день в Варшаве у него должна была пройти лекция о Помпеях в рамках небольшой поездки по Европе (Прага, Амстердам, Варшава, Белград) с выступлениями. «Уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина поступило только 9 декабря»,— сообщили в посольстве России в Польше. По данным радиостанции RMF FM, после задержания его отправили на допрос в варшавскую окружную прокуратуру, где он якобы отказался давать объяснения. Польский надзор утверждает, что задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Исследователя решили оставить под стражей на 40 дней. По словам временного поверенного в делах РФ в Польше Андрея Ордаша, срок нахождения под стражей может быть продлен, сейчас господин Бутягин содержится в следственном изоляторе «Варшава-Бялоленка».

В посольстве России в Польше добавляют, что археолог считает обвинения, выдвинутые против него, абсурдными.

«Его задержали по уведомлению украинской стороны о том, что он якобы незаконно проводил археологические работы в Крыму, а в результате этих работ, дескать, был нанесен ущерб культурному наследию»,— сообщил господин Ордаш. По данным RMF FM, украинская сторона оценила ущерб в 200 млн гривен (около 369 млн рублей). Украинская сторона намерена направить Польше официальный запрос на экстрадицию археолога.

Александр Бутягин — известный российский ученый, кандидат исторических наук, специалист по античной археологии. Окончил кафедру археологии исторического факультета СПбГУ в 1993 году. В том же году поступил на работу в Эрмитаж. С 2000 года ведет педагогическую деятельность в СПбГУ. На данный момент является ответственным секретарем Археологической комиссии Эрмитажа, ассистентом кафедры археологии Университета и заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья. Автор более 120 научных работ, в том числе на иностранных языках. С 1999 года он руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции в Керчи (Крым), а с 2010 — Стабианской экспедиции на виллах Стабий в Италии.

Экспедиция, которой оказались недовольны власти Украины,— это раскопки античного города Мирмекий, важного центра Боспорского царства (V в. до н. э.). Исследования в этом районе нынешнего Крыма Эрмитаж ведет более 100 лет (в целом местность изучают с XIX века), последние 26 из них — во главе господина Бутягина. Благодаря работам экспедиции удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала, отмечают в Эрмитаже. Самыми обсуждаемыми открытиями экспедиции под его руководством стали два сенсационных монетных клада. Первый — более 700 монет древнегреческого города Пантикапей, расположенного на месте современной Керчи. Второй — 99 монет из электрума, найденных в фундаменте храма старинного города (V–VI вв. до н. э.).

Вне зависимости от геополитических обстоятельств, Александр Бутягин всегда неукоснительно соблюдал установленные международные нормы, замечают в Эрмитаже, как юридические, так и этические. Он получал разрешение на проведения раскопок от государственных органов сначала Украины, а с 2014 года — РФ. «Все археологические выезды оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу и договорами. Все находки передавались по принадлежности — в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»,— настаивают в пресс-службе музея. Тем не менее, недовольство украинской стороны в сторону членов экспедиции озвучивалось все годы после присоединения Крыма к России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал правовым произволом задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше. По его словам, Россия по дипломатическим каналам будет добиваться защиты прав и интересов ученого.

«Мы принимаем во внимание оголтелость, которая еще царит в отношении нашей страны в Варшаве. Это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям»,— отметил пресс-секретарь президента РФ.

Представители посольства России в Варшаве посетили задержанного в Польше ученого Александра Бутягина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российские дипломаты находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте. «Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий»,— понадеялась госпожа Захарова.

«Александр Михайлович Бутягин находился в отпуске и сегодня не вышел на работу. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и делаем все необходимое для разрешения ситуации»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе Государственного Эрмитажа. Вступились за ученого также в СПбГУ. «СПбГУ считает задержание А. М. Бутягина политическим произволом. Университет готов оказывать поддержку для его скорейшего освобождения и возвращения в Россию»,— прокомментировала ситуацию первый проректор по академическим вопросам Анастасия Ярмош.

Ситуация с российским археологом не является единичной и представляет собой сложившийся механизм возбуждения уголовных дел в отношении граждан РФ, чьи действия подпадают под нарушение уголовного законодательства Украины, говорит адвокат Всеволод Сазонов. В этом случае Украина направляет запрос об экстрадиции через Интерпол или в рамках подписанных межгосударственных соглашений. Решение вопроса об экстрадиции будет приниматься судом Польши. «Срок в 40 дней также стандартен, в течение этого срока Украина должна передать разъяснения о причинах возбуждения уголовного дела. Международное право в данной ситуации не применяется, это вопрос нарушения норм УК конкретной страны»,— отмечает юрист. При этом ответственность несет сам археолог, вне зависимости от того, понимал ли он, что нарушает законы Украины, или нет, а не организация, согласующая эту командировку.

Полина Пучкова