Муниципальный депутат пострадал в результате пожара на Правобережном рынке

Муниципального депутата Невского округа от «Единой России» Сергея Николаева госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе после пожара на Правобережном рынке. У него диагностировали отравление угарным газом, пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт МО Невский округ Фото: Сайт МО Невский округ

По данным издания, Сергей Николаев работал администратором АО «Правобережный рынок».

Пожар на Правобережном рынке случился 10 декабря около пяти часов вечера. Площадь пожара составляла 1500 кв. м., в ходе тушения частично обрушилась крыша.

На пепелище обнаружили тело, еще один мужчина получил травмы, спрыгнув из окна второго этажа. Сейчас он находится в больнице. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Окончательно справиться с огнем удалось лишь в восьмом часу утра 11 декабря.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ Северо-Запад» «Полное разбазаривание».

Артемий Чулков