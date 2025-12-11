Над Новгородской областью сбили 19 беспилотников

В период с 23:00 (по Москве) до 7:00 11 декабря над территорией Новгородской области сбили 19 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Губернатор региона Александр Дронов в Telegram-канале в 4:37 предупредил жителей о работе системы ПВО. Он отметил, что ранним утром все оперативные службы были в режиме повышенной готовности. Глава субъекта попросил жителей Новгородчины сохранять спокойствие.

Несмотря на то, что дроны были сбиты над Новгородской областью, в соседних регионах — в Ленинградской и Псковской областях — объявлялась воздушная опасность. Отбой по ней дали около 7:00.

