В Пулково вводили ограничения из-за очередной атаки беспилотников в Ленобласти

В небе над Ленобластью ночью 14 декабря вновь объявляли воздушную опасность из-за прилета беспилотников. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета»,— написал господин Дрозденко в своем Telegram-канале вскоре после полуночи в воскресенье.

В 04:38 появилась информация, что в небе над Ленобластью силами ПВО уничтожены БПЛА. Воздушной угрозе был дан отбой. Количество сбитых дронов, а также районы, подвергшиеся их атаке, в сообщении не уточнялись.

В Пулково из-за произошедшего вводили временные ограничения на выпуск самолетов. Позднее в Росавиации заявили, что прием и отправление воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В настоящий момент петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

В общей сложности за ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 141 беспилотник, отметили утром в Минобороны РФ.

