Парламент Петербурга принял новую версию скандального закона о КРТ

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 10 декабря приняли сразу во втором и третьем чтениях новую редакцию закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Закон, который был принят еще летом 2022-го, а затем заморожен на три года из-за протестов жителей хрущевок, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно новой редакции, в программу КРТ не будут включаться многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников. Хрущевки, которые все-таки проголосуют «за», будут расселять в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним. Или с письменного согласия собственника — в другие муниципалитеты.

По словам спикера Заксобрания Александра Бельского, новый закон решил «наиболее “горячие” вопросы». Губернатор города Александр Беглов на прямой линии вечером 9 декабря однозначно заявил, что «об отмене программы комплексного развития территории речи больше не идет».

Впрочем, с чиновниками и политиками могут поспорить жители хрущевок, которые все три года выступали за полную отмену программы КРТ. Собственники отмечают, что, согласно Жилищному кодексу РФ, им в первую очередь полагается равноценное денежное возмещение. Получить новую квартиру владельцы могут только после подачи заявления, однако жилье будет предоставлено с учетом стоимости изымаемой квартиры.

