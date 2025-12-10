Беглов официально продлил запрет на трудоустройство мигрантов таксистами и курьерами

В Санкт-Петербурге до конца 2026 года продлили действие запрета на трудоустройство иностранных граждан таксистами и сотрудниками служб доставки. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Запрет начал действовать во второй половине 2025 года. Чиновники установили, что доля иностранных граждан, оформивших патенты на работу по профессиям «водитель автомобиля» и «курьер», составляет незначительную часть как от общего количества выданных патентов, так и от общей численности занятых. Ввод запрета на наем мигрантов таксистами и курьерами не усугубил функционирование рынка труда и не привел к дефициту рабочей силы в указанных сферах, подчеркнули в Смольном.

«Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. А те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда — и в курьерской службе, и в работе такси»,— заявил господин Беглов во время прямой линии с петербуржцами, которая прошла накануне.

Решение продлить запрет до конца 2026 года принято с учетом безопасности и экономических интересов России. Оно согласовано с трехсторонней комиссией Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений.

Татьяна Титаева