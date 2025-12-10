Полное разбазаривание

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на Правобережном рынке, который, помимо прочего, известен тем, что там проходили киносъемки драмы «Интердевочка». К вечеру огонь фактически охватил всю территорию торгового центра на улице Дыбенко, 16. Интенсивному распространению пламени, говорят спасатели, способствовала высокая пожарная нагрузка внутри помещения. СКР возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В среду 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе (пересечение улицы Дыбенко с Искровским проспектом) произошло возгорание, которое быстро распространилось по всей территории торговой площадки. Сообщение в МЧС поступило в 17:00, на место выехали тридцать пожарных и шесть единиц техники. Изначально было установлено, что в двухэтажном здании происходит горение на площади 200 кв. м. К началу седьмого вечера огонь охватил 300 кв. м рынка.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2, который означает, что возгорание настолько серьезное, что требует увеличения сил из-за нехватки первоначальных ресурсов. Затем площадь пожара разрослась до 1,5 тыс. кв. м. Внутри взрывались газовые баллоны — хлопки были слышны по всему микрорайону.

Около половины восьмого вечера пожар локализовали. Из опасной зоны были эвакуированы сто граждан. Один пострадавший госпитализирован. Ранее очевидцы сообщали, что видели, как со второго этажа выпрыгнул человек. Известно также, что еще одна женщина надышалась угарным газом.

По данным МЧС, обнаружен один погибший — тело сильно обгорело, личность пока не установлена.

«Пожар имел интенсивную форму развития, существовала угроза распространения пожара непосредственно по всему зданию плюс на кровлю. Достаточно большая горючая загрузка была, причем разного назначения: как продукты питания, так и рыболовные снасти, что характерно для рынка»,— сказал замначальника ГУ МЧС РФ по Петербургу, полковник внутренней службы Игорь Улубиков.

В связи с жалобами местных жителей на запах гари специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выехали на место ЧП для отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. По данному факту Главным следственным управлением СКР по городу возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Предположительно причиной происшествия могла стать неисправная проводка.

На месте продолжают работу пожарно-спасательные расчеты. Прокуратура держит ситуацию на контроле: ведомство пообещало дать оценку надлежащему исполнению требований противопожарной безопасности.

Правобережный рынок был построен в 1979–1983 годах и назван по историческому и народному названию местности «Правый берег». Он был рассчитан на 200 торговых мест. В 1980-х годах режиссер Петр Тодоровский снял там несколько сцен популярной в советские годы драмы «Интердевочка»: рынок находится в Веселом поселке, где и жила героиня с мамой. В 1990-е место стало притягивать наркоторговцев и пережило упадок, но с 1999 года, после реконструкции, рынок обрел вторую жизнь. Генеральным директором АО «Рынок "Правобережный"» с 2018 года, согласно открытым базам данных, числится Елена Савинская. В 2024 году выручка компании составила 90,1 млн рублей.

Андрей Кучеров