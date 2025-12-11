Петербургского археолога Александра Бутягина задержали в Польше по требованию Украины

Археолога и сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве по требованию Украины. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Александр Бутягин

Фото: Сайт издательства МИФ Археолог Александр Бутягин

Фото: Сайт издательства МИФ

Александр Бутягин был приглашен на чтение курса лекций по теме «Последний день Помпеи» в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде. В столице Польши местные судебные органы приняли решение о его задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины.

«Российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму»,— рассказала госпожа Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание археолога правовым произволом и заявил, что Россия будет по дипломатическим каналам требовать прав на защиту интересов Александра Бутягина.

«Принимая во внимание оголтелость, которая царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», — добавил господин Песков.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), где господин Бутягин числится ассистентом кафедры археологии, также назвали произошедшее произволом и выразили готовность оказывать поддержку для скорейшего освобождения ученого и его возвращения в Россию.

Артемий Чулков