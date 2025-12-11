«Почта России» не отказалась от планов продать здание Главпочтамта в Петербурге

АО «Почта России» не отказалось от планов продать признанное объектом культурного наследия (ОКН) здание Главпочтамта на Почтамтской улице, дом 9, литера А в Санкт-Петербурге, несмотря на отмену предыдущих торгов. Об этом говорится в опубликованном 11 декабря ответе компании на обращение депутата Законодательного собрания города от партии «Единая Россия» Наталии Астаховой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Обращаем внимание, что ОКН не используется и не планируется к использованию в производственной деятельности общества»,— заявили в «Почте России». Уточняется, что в данный момент организована подготовка имущественного комплекса к выставлению на торги.

Недавно «Российский аукционный дом» объявил об отмене аукциона по продаже здания Главпочтамта спустя пять дней после старта приема заявок на участие в торгах. В соответсвующем извещении было указано, что аукцион закрыли на основании письма владельца комплекса.

Подробнее о планируемой продаже здания Главпочтамта — в материале «Ъ Северо-Запад» «Адресат не проживает».

Артемий Чулков