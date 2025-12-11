Пожар на Правобережном рынке в Петербурге ликвидировали спустя почти 15 часов

На полную ликвидацию возгорания на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга ушло почти 15 часов. Об этом утром 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ведомство в 7:44 объявило о завершении работ по тушению объекта. Напомним, что вызов по происшествию поступил спасателям накануне в 17:00.

Площадь пожара на рынке достигла 1500 кв. м, в 20:43 открытое горение ликвидировали. К утру новой информации о погибших и пострадавших не появилось. Один человек госпитализирован, еще один погиб.

Татьяна Титаева