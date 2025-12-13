Художник Геннадий Устюгов ушел из жизни в возрасте 88 лет

На 89-м году жизни скончался художник Геннадий Устюгов, ставший классиком ленинградского искусства. О его смерти сообщил художник Константин Ставров, пишет Собака.ru.

Модернист, представитель арт-андеграунда был самоучкой, также писал стихи. Его картины напоминают то импрессионистов, то «Голубую розу».

Геннадий Устюгов был слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Ему поставили диагноз «шизофрения», когда художник еще не разменял пятый десяток. Его работы можно увидеть в Эрмитаже, в Русском музее и в американском Музее Циммерли, они есть в частных коллекциях.

Последние годы он жил в психоневрологическом интернате, но продолжал писать. В Русском музее меньше месяца назад открылась большая ретроспектива художника.

Татьяна Титаева