Жители Петербурга снова жалуются на проблемы подключения мобильного интернета

Утром 14 декабря жители Санкт-Петербурга вновь столкнулись с проблемами подключения к мобильному интернету. Согласно данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб по работе сети поступило в районе 10:00 воскресенья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом сайты из так называемого «белого списка» работают стабильно, убедился «Ъ Северо-Запад».

Напомним, что в ночь на 14 декабря в Ленинградской области средства ПВО в очередной раз отражали атаку БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета в 47-м регионе.

В Петербурге в последний раз масштабные сбои в работе мобильного интернета фиксировались в конце этой рабочей недели.

Андрей Цедрик