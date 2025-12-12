ВСУ планировали атаковать химпредприятие в Великом Новгороде с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины направляли беспилотники в Новгородскую область для удара по химическому предприятию. Об этом 12 декабря в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности»,— отчитался он. Господин Ртищев не уточнил, какое именно предприятие в Великом Новгороде ВСУ планировали атаковать.

Над Новгородской областью 11 декабря сбили 19 беспилотников. Губернатор региона Александр Дронов тогда сообщил, что пострадал один человек, ему оказали необходимую медпомощь. Некоторые здания получили незначительные повреждения.

Татьяна Титаева