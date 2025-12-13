Директору «Правобережного рынка» в Петербурге предъявили обвинение после пожара

После пожара на «Правобережном рынке» в Санкт-Петербурге директору торговой площадки предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом вечером 13 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Директор рынка стал фигурантом ранее возбужденного уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По данным следствия, он сдал помещения в аренду с нарушением норм и правил противопожарной безопасности. Ведомство устанавливает все обстоятельства пожара, назначены необходимые экспертизы.

«Правобережный рынок» загорелся вечером 10 декабря. Площадь пожара достигла 1500 кв. м. На его ликвидацию ушло почти 15 часов. В результате возгорания погибла петербурженка, еще два человека пострадали.

Татьяна Титаева