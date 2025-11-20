Совладелице ПНТ запретили голосовать

Арбитражный суд запретил совладелице и председателю совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елене Васильевой голосовать на общих собраниях акционеров. Весной суд передал государству 55% акций ПНТ, ранее принадлежавших наследникам основателя предприятия Дмитрия Скигина, с которыми у предпринимательницы последние несколько лет длится корпоративный конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елена Васильева

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал» Председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елена Васильева

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), попросило Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признать недействительными решения внеочередного общего собрания о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО, включая гендиректора Владимира Грызлова, досрочном прекращении полномочий дирекции ПНТ, признании недействительными решений годового общего собрания об утверждении аудитора АО, распределении прибыли и убытков по результатам 2024 года.

Одновременно с подачей иска поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Елене Васильевой (собственник 45% акций терминала) совершать сделки и другие действия, в том числе голосовать по вопросам повестки дня общего собрания, в отношении принадлежащих ей акций в уставном капитале компании. 17 ноября, как стало известно «Ъ Северо-Запад», суд в итоге ограничил указанные права предпринимательницы.

В августе-сентябре этого года в структуре управления терминала были проведены внеочередные собрания, на которых решались кадровые вопросы, а также утверждался аудитор и распределялась прибыль. Так, в состав совета директоров вошли Елена Васильева и Владимир Грызлов, сохранивший свои полномочия. При этом из органа были исключены братья Михаил и Евгений Скигины. Позднее госпожа Васильева была избрана председателем совета директоров.

В апреле граждане Германии господа Скигины, а также их сестра Полина с французским паспортом, владевшие 55% акций ПНТ через кипрские офшоры, были признаны нарушителями закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций». На днях арбитражный суд отказал в иске Росимущества к ПНТ об обязании провести внеочередное общее собрание акционеров.

АО «Петербургский нефтяной терминал» было основано в 1995 году. Является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России и основным стивидором Большого порта Санкт-Петербург. Занимается переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по хранению и отгрузке нефти. Доля грузооборота наливных грузов предприятия превышает 70%, а активы оцениваются более чем в 17,5 млрд рублей.

Андрей Кучеров