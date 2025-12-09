Зампреда «Яблока» иноагента Шлосберга внесли в список террористов и экстремистов

Признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Признанный иностранным агентом и внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На прошлой неделе политика арестовали по третьему по счету делу в его отношении о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал репост в Telegram-канале в феврале 2022 года.

В пресс-службе «Яблока» пояснили, что 8 декабря истекал предельный срок домашнего ареста — 6 месяцев, допустимый по одному из предыдущих дел о дискредитации армии, по которому проходит зампред партии.

Артемий Чулков