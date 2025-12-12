Участок ШМСД от границы Петербурга до КАД согласовала Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза одобрила проект важного этапа строительства Широтной магистрали — участка от границы Санкт-Петербурга до Кольцевой автодороги (КАД). Об этом сообщил городской комитет по инвестициям.

Протяженность нового участка, обозначенного как этап 4.2.2, составит 2,4 км. Он пройдет по территории Ленинградской области, но реализуется в рамках концессионного соглашения с Петербургом. Подрядчиком выступает компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС), принадлежащая «Газпромбанку» и ВТБ.

В рамках проекта запланировано масштабное строительство: возведение трех эстакад, путепровода через КАД и транспортной развязки на пересечении с кольцевой дорогой. Это позволит обеспечить плавное и скоростное движение транспорта на подъездах к северной столице.

Андрей Маркелов