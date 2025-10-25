Главные новости за 20 – 25 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

«Руссоль» оспорила обвинения Росприроднадзора в ущербе озеру Баскунчак в Астраханской области. Суд отменил предписание ведомства, выданное производителю в декабре 2024 года, поскольку в нем не были указаны конкретные действия по устранению нарушений.

Прокуратура изъяла 20 га федеральной земли у партнера волжского политика и православного бизнесмена Юрия Дудника. Многопрофильное ООО «Ра-М-Ха» из под Краснослободска должно освободить берег ерика Судомойки и снести беседки — решение Арбитражного суда Волгоградской области устояло в кассации.

Саратовским аграриям невыгодно продавать свежие фрукты и овощи внутри региона. Производители сталкиваются с системными проблемами, препятствующими их полноценному выходу на федеральные рынки.

«Газпром» взыскал с кондитерской фабрики «Покровск» 40 млн руб. за сломанный счетчик. Для предприятия с годовой прибылью около 7 млн руб. взыскиваемая сумма превышает 11% оборота.

В Саратове «ТСТ» мэрии Москвы оспаривает отказ оплаты ремонта путей трамвая №8 в Саратове. Контракт, изначально оцененный в 2,3 млрд руб., к февралю 2025 года подорожал до 3,2 млрд руб. Проект сопровождается уголовными делами о нецелевом использовании средств и злоупотреблениях в правительстве области.

Астраханскую нефтяную компанию «Вязовское», в которой корпоративный конфликт между российскими и бельгийскими владельцами привел к долгам в 300 млн руб., признали банкротом.

Потомок писателя Николая Чернышевского признан иностранным агентом. По данным минюста, поводом для признания Дмитрия Чернышевского иноагентом стали видео в его YouTube-канале «Савромат».

В Астраханской области планируют ужесточить ограничения на вылов воблы.

Житель Саратова получил семь лет колонии за мошенничество на 300 млн руб. Он вместе с группой неустановленных лиц создали кооперативы и под видом инвестирования в фармакологическую и аграрную отрасли.

Саратовский аэропорт переходит на свежее расписание.

«Микроб» вложит в ремонт памятника (здание бывшей школы № 99 на улице Университетской, 44 в Саратове) еще 145 млн руб.

В Пензе задержаны девять предполагаемых «дропперов», изъято имущество на 50 млн руб.

Саратовский «ПечатникЪ» хочет обанкротить Минераловодский винзавод.

Cаратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» попал под санкции США.

Мэрия Саратова продает два памятника в историческом центре за 13,5 млн руб.

Суд в Саратове поддержал жителей «Волжского прайда» и обязал УК снести ворота, которые мешают проезду местных жителей.

В Аткарске нет денег на содержание объектов водоснабжения. Обслуживанием и эксплуатацией большинства объектов водоснабжения и водоотведения уже занимается предприятие «Облводресурс».

Структуру и штатное расписание аппарата мирового судьи в Саратовкой области будет утверждать совет судей.

Совет Федерации утвердил Александра Гулягина прокурором Астраханской области.

В Саратовской области за рождение двойни и тройни выплатят деньги.

Депутат Чеботарев призвал провести аудит земель и объектов в центре Саратова. Это нужно, чтобы понять: какие дома жилые, а какие брошены и давно стоят полуразрушенными, кто их владельцы, в каком состоянии коммуникации.

Росстат и Минздрав РФ поспорили, кто cпутал Волгоградскую область c Вологодской. Федеральные ведомства перепутали регионы, что привело к ошибке в статистике по потреблению алкоголя.

Астраханская область показала рост производства осетровых и икры в 2025 году.

В Саратове ожидается расселение еще 585 аварийных домов.

В Саратове ищут одного перевозчика на 17 маршрутов за 70 млн руб.

УФАС оштрафовало АО «Саратовгаз» на 237,5 тыс. руб. за высокие цены.

В Саратове появится светящаяся фигура «Белочка с орехом». Ее оценивают в 1,3 млн руб.

В Волжском вынесли приговор няне за смерть съевшего макароны малыша.

Нина Шевченко