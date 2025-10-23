Вашингтон ввел санкции против саратовского нефтеперерабатывающего завода

Вашингтон ввел ограничительные меры против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Министерство финансов США официально объявило об этом решении. Под действие санкций также попал «Саратовский НПЗ». Этот завод является частью структуры «Роснефти».

Американские власти заблокировали все активы этих компаний на территории США. Любое имущество или интересы под контролем американских лиц также заморожены. Операции с этими активами теперь запрещены.

ПАО «Саратовский НПЗ» зарегистрировано в Саратове 28 апреля 1994 года. Генеральным директором с декабря 2023 года является Евгений Камлык. В 2020 году выручка НПЗ составила 11,7 млрд руб., что на 21% ниже уровня 2019 года. Чистая прибыль сократилась 2,8 млрд руб.

Новые санкции создают дополнительные вызовы для российского топливного рынка. Эксперты ожидают роста цен на нефтепродукты внутри страны. Это решение может повлиять на поставки бензина и дизельного топлива. Финансовые результаты компаний в следующем квартале вероятно снизятся.

Никита Маркелов