В Саратове ищут одного перевозчика на 17 маршрутов за 70 млн рублей

Государственное агентство по централизации закупок Саратовской области объявило аукцион на поиск перевозчика для 17 автобусных маршрутов. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает министерство транспорта региона.

Победителю аукциона предложат контракт на сумму до 71,4 млн рублей за период с 10 ноября по 31 марта. Итоги будут подведены 29 октября.

В аукционе участвуют маршруты, включающие перевозки из Саратова в Красный Текстильщик, Корсаковку, Хлебновку, село Сокур, Федоровку, Идолгу, Татищево, Синенькие, поселок 15 Лет Октября, Сбродовку, Ягодную Поляну, Михайловку, Сабуровку, Юрловку, Чардым и Светлый.

