Саратовский аэропорт переходит на свежее расписание

Саратовский аэропорт «Гагарин» 26 октября переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать по 28 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В рамках нового расписания представлены 12 направлений. Их обслуживают девять авиаперевозчиков: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Икар», «Ширак Авиа», S7 Airlines, UTair, Red Wings, Southwind Airlines.

В российскую столицу запланировано до семи рейсов в день. «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять рейсы в Шереметьево, «Победа» — во Внуково и Шереметьево.

В Санкт-Петербург самолеты будут летать ежедневно, в Сочи — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (авиакомпания «Победа»). Рейсы в турецкую Анталью запланированы до 8 ноября. Также зимой из саратовского аэропорта можно будет добраться до Екатеринбурга, Калининграда, Новосибирска, Махачкалы, Нового Уренгоя, Сургута и Еревана (Армения).

Павел Фролов