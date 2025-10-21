Все пошло по рельсам

Арбитражный суд Саратовской области заморозил выплаты по банковским гарантиям на 1,05 млрд руб. по иску ООО «СП ТрансТоннельСтрой» мэрии Москвы к ООО «Саратовгорэлектротранс». Подрядчик оспаривает односторонний отказ заказчика от контракта на реконструкцию трамвайного маршрута № 8. Судья Наталья Каштанова удовлетворила ходатайство, пояснив: если СГЭТ получит деньги до решения суда, то подрядчику потом придется подавать новые иски для их возврата. «ТрансТоннельСтрой» настаивает, что работы почти завершены, а требования «СГЭТ» — незаконны. Контракт, изначально оцененный в 2,3 млрд руб., к февралю 2025 года подорожал до 3,2 млрд руб. Проект сопровождается уголовными делами о нецелевом использовании средств и злоупотреблениях в правительстве области.

Реконструкция "восьмерки" в Саратове началась летом 2023 года

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство ООО «СП ТрансТоннельСтрой» о принятии обеспечительных мер по делу о признании незаконным одностороннего отказа ООО «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) от услуг генподрядчика при реконструкции трамвайного маршрута № 8 в Саратове. Компания просила заморозить выплаты по банковским гарантиям на общую сумму более 1,5 млрд руб. до окончания судебного разбирательства.

ООО «СП ТрансТоннельСтрой» основано в 2013 году и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. Учредителями являются АО «Мосинжпроект» (96,08%) и ООО «МИП-Актив» (3,92%). «Мосинжпроект» полностью принадлежит мэрии Москвы и входит в перечень системообразующих организаций России. В 2024 году выручка составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Разбирательство связано с иском, который в арбитраж 1 октября подало ООО «СП ТрансТоннельСтрой». Ответчиком выступает СГЭТ, третьим лицом — ПАО «Совкомбанк». Поводом стал односторонний отказ заказчика от контракта на реконструкцию трамвайных путей маршрута № 8. Пути пролегают в Заводском районе Саратова и соединяют стадион «Волга» и Комсомольский поселок. Договор стоимостью более 2,3 млрд руб. СГЭТ областного минтранса и московский подрядчик подписали в июле 2023 года. Исполнителю предстояло реконструировать 15,4 км пути и заменить две тяговые подстанции. Изначально работы планировали закончить в конце 2024 года. В феврале 2025 года контракт подорожал до 3,2 млрд руб., а срок сдачи перенесли на сентябрь 2025-го.

Минувшим летом ООО «СГЭТ» в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по договору.

В суде «Транстоннельстрой» потребовал признать незаконным расторжение контракта, а также продлить срок выполнения работ до 20 июня 2026 года. Судья Павел Безруков назначил предварительное заседание на 6 ноября. Позже и истец, и ответчик подали ходатайства об ускорении рассмотрения дела, но суд им отказал.

«ТрансТоннельСтрой» просил принять обеспечительные меры дважды. В первый раз, 2 октября, Павел Безруков ему отказал. Судья сослался на отсутствие обоснований и на то, что это может повлечь ограничение прав ответчика. Во второй раз, 14 октября, судья Наталья Каштанова удовлетворила заявление. Ее определением деньги заморожены на счетах до вступления в силу решения суда: 95,8 млн руб. по гарантии исполнения обязательств и 958,6 млн руб. — по гарантии возврата аванса.

Подрядчик на суде сообщил, что отказ от договора на реконструкцию повлечет для него убытки. Кроме того, отмечается, что требования СГЭТ об уплате денег по независимым гарантиям являются незаконными, так как реконструкция практически завершена, сейчас готовятся документы для сдачи уже выполненных работ заказчику. Судья подчеркнула, что если СГЭТ получит деньги до окончания судебного разбирательства, то при удовлетворении основных требований «ТрансТоннельСтрою» придется подавать новые иски, чтобы вернуть средства.

Реконструкция трамвайного маршрута № 8 (площадь Орджоникидзе — поселок Комсомольский) началась в 2023 году. Цена договора составляла 2,2 млрд руб. К настоящему времени с допсоглашениями она достигла 3,1 млрд руб. Общая стоимость проекта «Скоростной трамвай», по последним данным, оценивается в 17,341 млрд руб.

В ноябре 2024 года подрядчика раскритиковал губернатор Роман Бусаргин за медленные темпы работ и нехватку рабочих. Уже 1 мая движение по маршруту № 8 было запущено, но в тестовом режиме, так как специалистам еще нужно было завершить работы до конца. В сентябре 2025 года работы все еще продолжались — как минимум укладка межрельсовых плит, внедрение автоматизированной системы приоритетного движения трамвая.

Помимо «восьмерки», «ТрансТоннельСтрой» реконструировал маршрут № 6, проходящий по Ленинскому району, (1,34 млрд руб.), и приступил к работам на маршруте № 3, соединяющем центр Саратова с Ленинским районом. Маршрут № 3 закрыли на реконструкцию в марте 2025 года, которую планируют завершить в октябре 2026 года. Первый участок маршрута — от 6-й Дачной до Кировского депо — обещают открыть в марте 2026 года.

Работа «ТрансТоннельСтрой» на реконструкции трамвайных путей в Саратове стала предметом уголовного разбирательства о мошенничестве и нецелевом использовании бюджетных средств. По версии следствия, подрядчик израсходовал более 1 млн руб. авансового платежа на материалы, не предусмотренные проектной документацией, а также приобрел спецтехнику, не относящуюся к проекту. Кроме того, расследуется уголовное дело на бывшего зампреда правительства Саратовской области и министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Он якобы умышленно скрыл срыв сроков исполнения контрактов по разработке проектно-сметной документации, а также не учел принципиальных изменений и корректировок, требуемых для внесения в нее. Недоработанные проекты, как считает следствие, направили на экспертизу. Все это в итоге привело к дополнительным расходам на повторное проведение изысканий и корректировку проектно-сметной документации, увеличению сроков строительства и удорожанию в целом всех объектов реконструкции.

Ольга Симонова