В Саратове ожидается расселение еще 585 аварийных домов

В Саратове планируется расселение еще 585 аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

Признанные непригодными для проживания дома расселят в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Она рассчитана на 2025-2027 годы.

Сначала министерству строительства и ЖКХ Саратовской области предстоит подать заявку в «Фонд развития территорий». После ее одобрения на указанные цели выделят денежные средства из федерального бюджета.

Павел Фролов