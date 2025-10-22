В Саратовской области за рождение двойни и тройни выплатят деньги

С 1 января 2026 года в Саратовской области заработает дополнительная мера социальной поддержки: за рождение двойни выплатят 50 тыс. руб., трех и более детей — 100 тыс. руб. Соответствующий законопроект был поддержан депутатами на заседании облдумы.

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов отметил, что законопроект предложен по инициативе губернатора. «С 1 января 26 года ввести в области дополнительную меру социальной поддержки: единовременное пособие для родителей, у которых одновременно родились двое детей, размер пособия составит 50 тыс. руб. За одновременное рождение трех и более детей обещают выплатить 100 тыс. руб.»,— сказал чиновник.

Пособие будут предоставлять жителям региона независимо от дохода и других выплат. С такой просьбой к губернатору обратились жители на прямой линии.

Мерой поддержки сможет воспользоваться как мать, так и отец, если они живут с детьми на территории Саратовской области. Затраты на законопроект рассчитали по данным управления ЗАГС Саратовской области за последние 3 года. Предположительно, пособие потребует от областного бюджета на 26 год 8,5 млн руб.

Депутатов интересовало, не получится ли так, что в Саратовскую область будут приезжать специально чтобы родить и получить деньги, тем самым обходя в правах законных жителей региона?

«В развитии законопроекта будет разработан порядок предоставления данной меры поддержки в ближайшее время, но могу сказать, что факт проживания на территории Саратовской области будет учитываться на момент рождения ребенка. Мы этот момент отрегулируем в обязательном порядке»,— заверил господин Давыдов и пообещал учесть все замечания, чтобы не было злоупотреблений.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.

