Крах с бельгийским акцентом

Астраханскую нефтяную компанию «Вязовское», в которой корпоративный конфликт между российскими и бельгийскими владельцами привел к долгам почти в 300 млн руб., признали банкротом. Основанием стали требования ФНС на 99 млн руб. Временный управляющий заявил, что финансовое оздоровление ООО «Вязовское» невозможно. Активы компании оценили в 657 млн руб. Бельгийский партнер «ДАНРО БВБА», который требовал вернуть $5 млн инвестиций, блокировал антикризисные меры, что ухудшило финансовое положение компании.

«Вязовское» занималось нефтедобычей в Черноярском районе Астраханской области



ООО «Вязовское», которое добывает нефть в Черноярском районе Астраханской области, признали банкротом. Такое решение 17 октября вынес Арбитражный суд региона по иску ФНС. Налоговая служба требовала с нефтяной компании 98,9 млн руб.

ООО «Вязовское» зарегистрировали в августе 2010 года в Астрахани на ул. Савушкина, 43, в помещении № 310. Представительство компании находится в Москве на ул. Долгоруковской, 33 стр. 8. Предприятие ведет разведку и добычу углеводородного сырья. С августа 2022 года фирму возглавляет Дарья Зарубина. С того же года она является гендиректором ООО «Астрахань-Ойл» (основной вид деятельности компании тот же, что и у ООО «Вязовское»). Учредители ООО «Вязовское» — московское ООО «Недра» (с 2015 года) и бельгийская компания «ДАНРО БВБА» (с 2019 года). «ДАНРО БВБА» принадлежит бизнесмену Хендирку Даннеелсу. 2024 год ООО «Вязовское» завершило с убытками в 36 млн руб. при выручке 78 млн руб. Сейчас в отношении юрлица открыли 35 исполнительных производств на сумму 232 млн руб. Дебиторская задолженность на конец прошлого года составила 40 млн руб., а кредиторская — 318 млн руб. «Вязовское» участвовало в шести спорах о своей несостоятельности на общую сумму 315 млн руб.

Иски о банкротстве «Вязовского» налоговики начали подавать с 2017 года. Сначала компания задолжала ФНС 13,8 млн руб., и налоговая служба обратилась в суд. Однако в феврале 2018 года истец отозвал свое заявление. В акте суда причину не указали. В феврале того же года служба снова подала иск, но уже на сумму 24,5 млн руб., а в мае 2019 года отказалась от своих требований. Обоснование также не указали в документе. Через два месяца после закрытия дела ФНС в третий раз обратилась в суд с требованиями к ООО «Вязовское» в размере 33,1 млн руб. В августе 2019 года дело прекратили — в акте суда отметили, что предприятие полностью погасило долг.

В сентябре 2020 года «Вязовское» снова стало ответчиком в споре о несостоятельности. Истцом выступило ООО «Астрахань-Нефть», которое с 2016-го по июнь 2025 года тоже банкротилось из-за долга почти в 4 млрд руб. Компания-кредитор заявила, что требует с «Вязовского» 28,8 млн руб. В октябре 2023 года суд прекратил производство по делу, потому что утвердил мировое соглашение между организациями. По нему должник должен был выплатить кредитору чуть более 8 млн руб. в течение 12 месяцев. «Вязовское» не выполнило условия соглашения в срок, и в мае этого года бывший конкурсный управляющий ООО «Астрахань-Нефть» Алексей Урусов ходатайствовал о выдаче исполнительного листа. В августе суд оставил заявление без рассмотрения, так как полномочия господина Урусова прекратили еще в июне 2020 года. Сейчас суд рассматривает апелляционную жалобу.

В сентябре 2023 года у компании «Вязовское» возникли финансовые проблемы из-за конфликта с бельгийским владельцем «ДАНРО БВБА». СМИ сообщали, что действия и бездействие иностранного партнера довели компанию до состояния, близкого к банкротству. Инвестор игнорировал предложения по выходу из кризиса и уклонялся от подписания необходимых документов. Бельгийский менеджмент, согласно данным информагентств, пытался захватить корпоративное управление, что противоречило интересам российского учредителя ООО «Недра». «ДАНРО БВБА» требовала вернуть инвестиции в размере около $5 млн. Эксперты считали, что бельгийский участник хотел захватить стратегический нефтяной бизнес и вывести инвестиции за рубеж. Для этого бельгийская сторона требовала досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора Дарьи Зарубиной и назначить подконтрольное им лицо, что противоречило позиции российского участника.

Летом прошлого года астраханское управление ФНС направило в Арбитражный суд региона иск, чтобы признать ООО «Вязовское» несостоятельным. Налоговики выдвинули требования на сумму более 98,9 млн руб. К делу также присоединились кредитор ПАО «Волгоградиефтегеофизика» (1,7 млн руб.) и сам учредитель нефтекомпании ООО «Недра» в качестве правопреемника ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование „Южно-Российская противофонтанная военизированная часть“» (140,15 тыс. руб.).

В мае этого года суд ввел процедуру наблюдения, а временным управляющим назначили Максима Михайлиди.

Еще более 190 млн руб. составляют нерассмотренные требования, которые подали в ходе процедуры наблюдения. Среди них требования ООО «НПО „Прокат“» (58,4 млн руб.), УФНС России по Астраханской области (131,5 млн руб.), Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (20 тыс. руб.), ООО «Астрахань-Нефть» (1,3 млн руб.), указано на портале «Федресурс».

Результаты процедуры наблюдения показали, что балансовая стоимость имущества ООО «Вязовское» составляет 657,5 млн руб., а восстановить платежеспособность предприятия невозможно. Поэтому арбитражный управляющий Максим Михайлиди ходатайствовал в суде о введении конкурсного производства.

В октябре суд удовлетворил заявление и открыл конкурсное производство до апреля 2026 года.

